Polizei Bielefeld

POL-BI: Anstoß nach Überholmanöver - Zweiradfahrer gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht den Fahrer eines dunklen Fahrrads, der am Freitagmittag, 07.11.2025, auf der Schildescher Straße gegen ein Pedelec gestoßen sein soll.

Auf ihrer Streifenfahrt trafen Polizisten auf einen 68-jährigen Bielefelder, der zuvor gegen 13:20 Uhr mit seinem Pedelec in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Kurz nach dem Kreisverkehr an der Ernst-Rein-Straße benutzte er den Radweg entlang der Schildescher Straße, als ihn ein anderer Radfahrer rechts auf dem Gehweg überholte.

Der beteiligte Zweiradfahrer soll zu früh nach links auf den Radweg gefahren sein und dadurch den Lenker des 68-Jährigen berührt haben. Durch den Anstoß sei der Bielefelder ins Schleudern geraten und gestürzt sein. Der andere Fahrer soll sich umgedreht, aber seine Fahrt fortgesetzt haben.

Rettungssanitäter fuhren den Leichtverletzten in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Die Beschreibung des beteiligten Fahrers:

Der Mann war circa 190 cm groß und trug einen Fahrradhelm. Sein dunkles Rad könnte ein Pedelec gewesen sein, an dem hinten links eine Fahrradtasche befestigt war.

Für Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht wenden Sie sich bitte an das:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

