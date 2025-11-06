Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh/Wanheim-Angerhausen/Hochemmerich: Mehrere Verkehrsunfälle und Verletzte

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (5. November) kam es zwischen 19:00 und 20:30 Uhr zu drei Verkehrsunfällen, bei denen sich die Verkehrsteilnehmenden teilweise schwer verletzten.

Die Unfälle im Detail:

Auf dem Willy-Brandt-Ring stieß ein ausparkender Mercedes beim Anfahren in den fließenden Verkehr mit einem Krad zusammen. Der 72-jährige Autofahrer blieb unverletzt und kam mit einem Schrecken davon. Der 44-jährige Kradfahrer stürzte; er und sein 12-jähriger Sozius (Tochter) kamen mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Im Kreuzungsbereich der Düsseldorfer Landstraße/Münchener Straße kollidierte ein Auto mit einem Krad, woraufhin der Kradfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Die 54-jährige VW-Fahrerin blieb unverletzt. Zufällig vorbeifahrende Rettungskräfte hielten sofort an und leisteten dem 54-jährigen Erste Hilfe und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizisten stellten das Zweirad durch ein Abschleppunternehmen sicher.

Auf der Straße Grüner Weg geriet ein 56-jähriger Fahrradfahrer mutmaßlich in Folge des Konsums von Alkohol ins Schwanken und stürzte. Weil er sich schwere Verletzungen zuzog, brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe.

In allen Fällen hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen und geht der Frage nach, wie es zu den jeweiligen Unfällen gekommen ist.

