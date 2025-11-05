Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich/Marxloh: Jugendliche in Folge von Knallkörpern verletzt - Polizei warnt eindringlich

Duisburg (ots)

In zwei Fällen ermittelt die Kriminalpolizei, weil sich ein 13- und ein 15-Jähriger schwere Verletzungen durch gezündete Pyrotechnik oder Feuerwerkskörper zugezogen haben.

Der Vater des 13-jährigen Duisburgers wandte sich am Dienstagmorgen (4. November, 9:30 Uhr) an die Polizisten der Wache Marxloh, weil sein Sohn am Montagabend (3. November, 19:45 Uhr) in Folge eines "Böllers" schwer verletzt worden war. Der Teenager gab an, dass er an einer Bushaltestelle an der Wiesbadener Straße einen Gegenstand aufheben wollte, der dann explodiert sei. Infolgedessen brachte ein Rettungswagen den Verletzten zur weiteren Behandlung zunächst in ein Krankenhaus.

In einem weiteren Fall wandte sich das Krankenhauspersonal einer Klinik an der Dieselstraße am Dienstagvormittag (4. November, 11 Uhr) an die Polizei, weil ein 15-Jähriger mit schweren Handverletzungen eingeliefert wurde. Der Jugendliche soll sich zuvor mit einem Freund auf der Wilfriedstraße in Marxloh getroffen haben. Hierbei soll es zum Zünden des Knallkörpers gekommen sein.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 11 die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Um was für pyrotechnische Gegenstände es sich handelt, woher die Knallkörper stammen und wer die "Böller" gezündet hat, ist Bestandteil der andauernden Ermittlungen.

Die Polizei Duisburg warnt eindringlich: Der unsachgemäße und missbräuchliche Umgang mit Feuerwerkskörpern kann neben den rechtlichen Verstößen auch zu schwersten Verletzungen führen. Knalltraumen, Verbrennungen oder auch abgerissene Körperteilen können die Folge sein. Die Verletzungen können verheerende gesundheitliche Konsequenzen nach sich ziehen und auch ihre persönlich gesetzten Ziele unter Umständen vollständig zerstören.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell