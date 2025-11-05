PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Falsche Klempner unterwegs - Zeugensuche

Duisburg (ots)

"Guten Tag, wir müssen einmal ihr Heizungssystem kontrollieren" - so in etwa beschafften sich falsche Klempner am Dienstagmittag (4. November, gegen 13 Uhr) Zutritt in eine Wohnung am Franz-Lenze-Platz.

Zwei Personen, die einen Blaumann trugen, klingelten an der Haustür einer 94-jährigen Dame. Das Duo gaukelte vor, das Heizungssystem kontrollieren zu müssen.

Während die Täter die Seniorin ablenkten, nutzten sie die Gelegenheit, Bargeld und Schmuck zu entwenden und ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Einer soll circa 1,65 Meter groß sein und kurze blonde Haare haben. Seine Arbeitshandschuhe sollen grün gewesen sein.

Die Polizei Duisburg sucht Zeuginnen und Zeugen, die das Duo beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Tipps, um sich vor falschen Klempnern zu schützen, finden Sie hier: https://polizei.nrw/falschewasserwerker

Alles zum Thema Sicherheit für Senioren gibt es unter dem folgenden Link: https://duisburg.polizei.nrw/seniorenpraevention-sicherheit-fuer-seniorinnen-und-senioren

