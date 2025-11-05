PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen/Rumeln-Kaldenhausen: 63-jährige Vermisste angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Duisburg (ots)

Mit einer Pressemitteilung vom Dienstag (4. November) bat die Polizei Duisburg die Öffentlichkeit, bei der Suche nach der vermissten Renate S. zu unterstützen.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://duisburg.polizei.nrw/251103rheinhausen

Ein aufmerksamer Bürger, der am Mittwoch (5. November, 11:40 Uhr) mit seinem Hund am Kruppsee spazieren ging, gab den entscheidenden Hinweis. Er hörte das Wimmern der 63-Jährigen, die in Höhe des Fußwegs Am Stellwerk einen Abhang hinunter gestürzt war und sich in hilfloser Lage befand. Daraufhin verständigte der Mann die Rettungskräfte. Die Frau ist leicht verletzt und verbleibt zur stationären Beobachtung im Krankenhaus.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen. Die Polizei Duisburg bedankt sich ausdrücklich für Ihre Unterstützung.

