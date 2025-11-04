PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Kind durch Böller verletzt

Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (3. November, 15 Uhr) rückten Polizei und Rettungskräfte zu einem Park an der Hauffstraße Ecke Norbertuskirchplatz aus, weil ein Kind (12) durch die Detonation eines pyrotechnischen Gegenstands an der Hand verletzt wurde. Nach notärztlicher Behandlung brachten Rettungskräfte die 12-Jährige zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Die eingesetzten Polizisten befragten Zeugen und informierten den Vater des Kindes. Augenzeugen schilderten den Beamten, dass unmittelbar nach dem Knall mehrere Kinder aus dem Park weggerannt seien und das schwer verletzte Kind zurückblieb.

Die Hintergründe zu dem Ereignis sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 11.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dem Erwerb und der Benutzung erlaubnispflichtiger, ungeprüfter oder selbst hergestellter Feuerwerkskörper. Sie können sich selbst oder Unbeteiligte durch das Zünden schwer verletzen und machen sich mitunter strafbar.

Wie Sie zugelassene oder erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper erkennen, wann Sie ein Feuerwerk zünden dürfen und gegen welche Gesetze Sie beim Umgang möglicherweise verstoßen, erfahren Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/225-IB-Silvesterfeuerwerk-DE.pdf

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 15:13

    POL-DU: Stadtgebiet: Schwerer Raub auf Bäckerei - Polizei sucht mit Bildern nach Zeugen

    Duisburg (ots) - Weil es bereits am 2. Februar 2025 zu einem schweren Raub auf eine Bäckerei an der Dieselstraße gekommen ist, ermittelt seither das Kriminalkommissariat 13. Wir berichteten: https://duisburg.polizei.nrw/presse/bruckhausen-raub-auf-baeckerei-zwei-taeter-fluechtig Durch eine Videoauswertung eruierten die Ermittler, dass das Täter-Duo das Ladenlokal ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:19

    POL-DU: Obermeiderich: Unbekannte rauben 14-Jährigen aus

    Duisburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Raubes am Rande des Landschaftsparks an Halloween. An dem Freitagabend (31. Oktober, gegen 21 Uhr) haben zwei Unbekannte einen 14-Jährigen auf einer Fußgängerbrücke im Bereich des Grünen Pfads (Nähe Lösorter Straße) überfallen. Sie bedrohten den Jungen und seinen ebenfalls 14 Jahre alten Begleiter mit Messern und entrissen ihm das Handy. Die beiden Unbekannten ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:15

    POL-DU: Dellviertel: Körperverletzung am Hauptbahnhof-Vorplatz

    Duisburg (ots) - Am Sonntagnachmittag (2. November, 15:40 Uhr) kam es am Portsmouthplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und zwei 25-Jährigen. Zunächst soll es zu einem verbalen Streit gekommen sein, der im weiteren Verlauf in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll das Duo den 24-Jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren