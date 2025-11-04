Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Kind durch Böller verletzt

Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (3. November, 15 Uhr) rückten Polizei und Rettungskräfte zu einem Park an der Hauffstraße Ecke Norbertuskirchplatz aus, weil ein Kind (12) durch die Detonation eines pyrotechnischen Gegenstands an der Hand verletzt wurde. Nach notärztlicher Behandlung brachten Rettungskräfte die 12-Jährige zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Die eingesetzten Polizisten befragten Zeugen und informierten den Vater des Kindes. Augenzeugen schilderten den Beamten, dass unmittelbar nach dem Knall mehrere Kinder aus dem Park weggerannt seien und das schwer verletzte Kind zurückblieb.

Die Hintergründe zu dem Ereignis sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 11.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dem Erwerb und der Benutzung erlaubnispflichtiger, ungeprüfter oder selbst hergestellter Feuerwerkskörper. Sie können sich selbst oder Unbeteiligte durch das Zünden schwer verletzen und machen sich mitunter strafbar.

Wie Sie zugelassene oder erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper erkennen, wann Sie ein Feuerwerk zünden dürfen und gegen welche Gesetze Sie beim Umgang möglicherweise verstoßen, erfahren Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/225-IB-Silvesterfeuerwerk-DE.pdf

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell