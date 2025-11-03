Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Körperverletzung am Hauptbahnhof-Vorplatz

Duisburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (2. November, 15:40 Uhr) kam es am Portsmouthplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und zwei 25-Jährigen. Zunächst soll es zu einem verbalen Streit gekommen sein, der im weiteren Verlauf in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll das Duo den 24-Jährigen körperlich angegriffen haben. Dann soll es zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen sein, bei der einer der 25-Jährigen ein Messer gezogen und damit den 24-Jährigen leicht verletzt habe. Im Anschluss an die Tat flüchteten die beiden Männer in einem Pkw. Der Verletzte kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Während die Beamten den Vorfall aufnahmen, erschienen mehrere Angehörige des 24-Jährigen am Tatort. Einer von ihnen kam einem Platzverweis der Polizei nicht nach und wurde deswegen in Gewahrsam genommen.

Kurz darauf erschienen die beiden 25-Jährigen auf der Polizeiwache Präsidium, da sie Anzeige erstatten wollten. Die Männer müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, der 24-Jährige wegen einfacher Körperverletzung.

