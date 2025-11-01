PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Vermisste Seniorin angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Duisburg (ots)

Mit einer Pressemitteilung vom 31. Oktober bat die Polizei Duisburg die Öffentlichkeit, bei der Suche nach der vermissten 85-jährigen Inge F. zu unterstützen.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6149261

Ein aufmerksamer Bürger gab den entscheidenden Hinweis. Er traf die orientierungslos wirkende Seniorin in der Nacht zu Samstag (1. November, 1:25 Uhr) in einer Bushaltestelle an der Duisburger Straße im Stadtteil Alt-Hamborn an und verständigte die Polizei.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen. Die Polizei Duisburg bedankt sich für Ihre Unterstützung.

