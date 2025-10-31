PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Verkehrskontrolle - Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrerin

Duisburg (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Duisburg führten am Donnerstagabend (30. Oktober) eine Verkehrskontrolle im Dellviertel durch. Dabei fiel eine 61-jährige Kia-Fahrerin auf, die gegen 18:20 Uhr beim Abbiegen von der Karl-Jarres-Straße in die Zeppelinstraße einen entgegenkommenden VW übersah. Der 53-jährige Fahrer konnte den Zusammenstoß nur durch ein schnelles Ausweichmanöver verhindern. Glücklicherweise kam es zu keinem Personen- oder Sachschaden.

Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei der Kia-Fahrerin wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte, dass die 61-Jährige den Grenzwert zur absoluten Fahruntüchtigkeit überschritten hatte. Die Polizisten brachten sie zur Wache Präsidium, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, und das Fahrzeug durch die Beamten sicher geparkt.

Die Frau muss sich nun mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

