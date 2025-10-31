PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Meinerzhagen/Duisburg: Fahndung nach "Man-in-the-middle"-Betrügern

Duisburg (ots)

Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis bittet die Duisburger Bevölkerung um Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung:

Die Polizei fahndet nach Tatverdächtigen einer sog. "Man in the middle" Masche. Die unbekannten Täter fingen Mitte des Jahres den E-Mail-Verkehr zwischen zwei Firmen ab und änderten eine Rechnung dahingehend ab, dass die IBAN ausgetauscht wurde. Das von einer Meinerzhagener Firma überwiesene Geld ging an die Täter, größtenteils ins Ausland. Anfang Juni kam es jedoch auch zu Bargeldauszahlungen an einem Geldautomaten in Duisburg. Hierbei entstanden Fotos eines Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/184763

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu seiner Identität machen? Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

