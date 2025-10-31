Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: 66-Jähriger verletzt sich bei Zusammenstoß mit E-Scooter auf Radweg

Duisburg (ots)

Ein 66-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Donnerstagabend (30. Oktober) bei einem Unfall auf dem Kalkweg schwer verletzt. Gegen 18:50 Uhr fuhr der Mann auf dem Radweg, als er gegen einen auf dem Weg abgestellten E-Scooter prallte und stürzte.

Ein Passant eilte sofort zur Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der Mann wurde nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird.

Die Polizei Duisburg appelliert an alle E-Scooter-Nutzer, darauf zu achten, ihre Fahrzeuge sicher und verantwortungsbewusst abzustellen. Das unachtsame Abstellen von E-Scootern auf Radwegen kann zu gefährlichen Unfällen führen, die sich mit einfachen Vorsichtsmaßnahmen vermeiden lassen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell