POL-DU: Dellviertel: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (30. Oktober, 8:20 Uhr) musste ein Busfahrer auf der Friedrich-Wilhelm-Straße eine Gefahrenbremsung durchführen, weil ein weißer Van plötzlich die Fahrspur wechselte, um in die Hohe Straße abzubiegen.

Infolge der Bremsung fiel ein weiblicher Fahrgast mit Krücken auf eine sitzende 54-Jährige. Die 54-Jährige verletzte sich leicht und ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 22 nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem weißen Van machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

