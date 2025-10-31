PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (30. Oktober, 8:20 Uhr) musste ein Busfahrer auf der Friedrich-Wilhelm-Straße eine Gefahrenbremsung durchführen, weil ein weißer Van plötzlich die Fahrspur wechselte, um in die Hohe Straße abzubiegen.

Infolge der Bremsung fiel ein weiblicher Fahrgast mit Krücken auf eine sitzende 54-Jährige. Die 54-Jährige verletzte sich leicht und ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 22 nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem weißen Van machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

