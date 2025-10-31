PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Seniorin vermisst - Polizei bitte um Mithilfe

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Seit Freitagmorgen (31. Oktober, 10 Uhr) wird Inge F. (85) vermisst. Die circa 1,60 Meter große Rentnerin leidet unter fortgeschrittener Demenz und ist herzkrank. Die Frau ist nicht immer örtlich orientiert und könnte sich in hilfloser Lage befinden. Weil sie schwerhörig ist, könnte es sein, dass sie auf Ansprache nicht reagiert.

Inge F. war zuletzt im Albert-Schweitzer-Haus an der Bonhoeffer Straße gesehen worden. Sie ist sehr schlank, hat ihre grau-schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden und nutzte zuletzt einen schwarzen Rollator. Welche Kleidung sie zuletzt getragen hat, ist nicht bekannt.

Intensive Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Auch an ihrer ehemaligen Wohnanschrift auf der Menzelstraße in 47053 Duisburg konnte sie nicht angetroffen werden. Von Inge F. existieren keine aktuellen Fotos.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Augen offen zu halten und beim Antreffen der Seniorin unverzüglich den Notruf zu wählen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

