PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Schwerer Raub auf Bäckerei - Polizei sucht mit Bildern nach Zeugen

Duisburg (ots)

Weil es bereits am 2. Februar 2025 zu einem schweren Raub auf eine Bäckerei an der Dieselstraße gekommen ist, ermittelt seither das Kriminalkommissariat 13.

Wir berichteten: https://duisburg.polizei.nrw/presse/bruckhausen-raub-auf-baeckerei-zwei-taeter-fluechtig

Durch eine Videoauswertung eruierten die Ermittler, dass das Täter-Duo das Ladenlokal vor der Tatbegehung beobachtet hatten. Aufgrund der Position und der Entfernung der Kamera konnten die Täter bislang nicht identifiziert werden. Beim Ausspähen kamen den Tätern ein Mann und eine Frau entgegen, bei denen es sich um Zeugen handelt, die womöglich Angaben zu dem Duo machen können.

Nun sucht die Polizei mit Fotos nach den zwei potenziellen Zeugen. Hier der Link zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/184978

Sollten Sie sich auf den Bildern wiedererkennen oder den Zeugen und die Zeugin auf dem Foto identifizieren können, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 10:19

    POL-DU: Obermeiderich: Unbekannte rauben 14-Jährigen aus

    Duisburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Raubes am Rande des Landschaftsparks an Halloween. An dem Freitagabend (31. Oktober, gegen 21 Uhr) haben zwei Unbekannte einen 14-Jährigen auf einer Fußgängerbrücke im Bereich des Grünen Pfads (Nähe Lösorter Straße) überfallen. Sie bedrohten den Jungen und seinen ebenfalls 14 Jahre alten Begleiter mit Messern und entrissen ihm das Handy. Die beiden Unbekannten ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:15

    POL-DU: Dellviertel: Körperverletzung am Hauptbahnhof-Vorplatz

    Duisburg (ots) - Am Sonntagnachmittag (2. November, 15:40 Uhr) kam es am Portsmouthplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und zwei 25-Jährigen. Zunächst soll es zu einem verbalen Streit gekommen sein, der im weiteren Verlauf in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll das Duo den 24-Jährigen ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 12:35

    POL-DU: Halloween - Polizei Duisburg zieht vorläufige Bilanz

    Duisburg (ots) - Auch in diesem Jahr hat sich die Duisburger Polizei akribisch auf den Halloweenabend und die anschließende Nacht vorbereitet. Um für Sicherheit auf Duisburgs Straßen zu sorgen, standen die Beamtinnen und Beamten vor und während des gesamten Einsatzes im engen Austausch mit dem Außendienst des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg sowie der Duisburger Verkehrsgesellschaft. Neben einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren