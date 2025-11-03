Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Schwerer Raub auf Bäckerei - Polizei sucht mit Bildern nach Zeugen

Duisburg (ots)

Weil es bereits am 2. Februar 2025 zu einem schweren Raub auf eine Bäckerei an der Dieselstraße gekommen ist, ermittelt seither das Kriminalkommissariat 13.

Wir berichteten: https://duisburg.polizei.nrw/presse/bruckhausen-raub-auf-baeckerei-zwei-taeter-fluechtig

Durch eine Videoauswertung eruierten die Ermittler, dass das Täter-Duo das Ladenlokal vor der Tatbegehung beobachtet hatten. Aufgrund der Position und der Entfernung der Kamera konnten die Täter bislang nicht identifiziert werden. Beim Ausspähen kamen den Tätern ein Mann und eine Frau entgegen, bei denen es sich um Zeugen handelt, die womöglich Angaben zu dem Duo machen können.

Nun sucht die Polizei mit Fotos nach den zwei potenziellen Zeugen. Hier der Link zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/184978

Sollten Sie sich auf den Bildern wiedererkennen oder den Zeugen und die Zeugin auf dem Foto identifizieren können, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

