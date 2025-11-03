Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Unbekannte rauben 14-Jährigen aus

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubes am Rande des Landschaftsparks an Halloween. An dem Freitagabend (31. Oktober, gegen 21 Uhr) haben zwei Unbekannte einen 14-Jährigen auf einer Fußgängerbrücke im Bereich des Grünen Pfads (Nähe Lösorter Straße) überfallen. Sie bedrohten den Jungen und seinen ebenfalls 14 Jahre alten Begleiter mit Messern und entrissen ihm das Handy. Die beiden Unbekannten flüchteten in Richtung Gartsträucher Straße. Sie werden beide auf etwa 17 bis 18 Jahre und eine Größe zwischen 1,80 und 1,90 Metern geschätzt. Einer der Täter soll blonde, lockige Haare haben und eine weiße, reflektierende Jacke getragen haben, der andere hatte laut Beschreibung schwarze, lockige Haare und trug eine schwarze Jacke. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

