Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen/Rumeln-Kaldenhausen: 63-Jährige vermisst - Polizei bittet um Unterstützung

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Seit Montagabend (3. November, 18 Uhr) wird die 63-Jährige Renate S. vermisst.

Die 1,67 Meter große Vermisste ist medikamentenpflichtig, sodass eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann. Zeugen meldeten, dass die Rumelnerin zuletzt Montagabend im Bereich eines Angelvereins am Kruppsee in 47229 Duisburg gesehen wurde.

Sie ist schlank und trägt kurze blond-graue Haare in Form eines "Bobschnittes". Sie trug zuletzt einen roten Pullover oder eine rote Jacke und eine blau-graue Jeanshose.

Intensive Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos und dauern weiterhin an. Fotos der Vermissten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/185249

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Augen offenzuhalten und beim Antreffen von Renate S. unverzüglich den Notruf zu wählen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

