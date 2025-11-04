POL-DU: Rheinhausen/Rumeln-Kaldenhausen: 63-Jährige vermisst - Polizei bittet um Unterstützung
Duisburg (ots)
Die Duisburger Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Seit Montagabend (3. November, 18 Uhr) wird die 63-Jährige Renate S. vermisst.
Die 1,67 Meter große Vermisste ist medikamentenpflichtig, sodass eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann. Zeugen meldeten, dass die Rumelnerin zuletzt Montagabend im Bereich eines Angelvereins am Kruppsee in 47229 Duisburg gesehen wurde.
Sie ist schlank und trägt kurze blond-graue Haare in Form eines "Bobschnittes". Sie trug zuletzt einen roten Pullover oder eine rote Jacke und eine blau-graue Jeanshose.
Intensive Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos und dauern weiterhin an. Fotos der Vermissten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/185249
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Augen offenzuhalten und beim Antreffen von Renate S. unverzüglich den Notruf zu wählen.
