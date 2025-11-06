Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein 31-Jähriger verständigte bereits am Freitagabend (31. Oktober, 17:52 Uhr) die Polizei, weil ein bislang Unbekannter ihn im Bereich der Atroper Straße verletzte und die Flucht ergriff.

Als die Polizisten eintrafen, schilderte der Duisburger (31) den Beamten, dass es zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen sei. Ein Mann soll ihn mit einem Stock geschlagen haben. Dem 31-Jährigen gelang es, über die Schwarzenberger Straße zu entkommen. Der Unbekannte sei ihm zunächst gefolgt, ergriff dann jedoch die Flucht. Um die Polizei zu verständigen, zog sich der Verletzte in ein dortiges Geschäft zurück.

Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat und den Beteiligten machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

