Polizei Duisburg

POL-DU: Obermaxloh: Brand von Müllcontainern -Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (05. November, 19:55 Uhr) verständigte eine Zeugin die Einsatzkräfte, weil zwei Müllcontainer in Brand standen. Einer der Müllcontainer befand sich auf der Kurt-Spindler-Straße, während der andere Container circa einen Meter entfernt auf der Körnerstraße stand.

Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, hatte die Feuerwehr mit den Löschmaßnahmen schon begonnen. Beide Müllcontainer waren bis zum Boden niedergebrannt. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell