PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Obermaxloh: Brand von Müllcontainern -Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (05. November, 19:55 Uhr) verständigte eine Zeugin die Einsatzkräfte, weil zwei Müllcontainer in Brand standen. Einer der Müllcontainer befand sich auf der Kurt-Spindler-Straße, während der andere Container circa einen Meter entfernt auf der Körnerstraße stand.

Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, hatte die Feuerwehr mit den Löschmaßnahmen schon begonnen. Beide Müllcontainer waren bis zum Boden niedergebrannt. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 14:36

    POL-DU: Vierlinden: Falsche Klempner unterwegs - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - "Guten Tag, wir müssen einmal ihr Heizungssystem kontrollieren" - so in etwa beschafften sich falsche Klempner am Dienstagmittag (4. November, gegen 13 Uhr) Zutritt in eine Wohnung am Franz-Lenze-Platz. Zwei Personen, die einen Blaumann trugen, klingelten an der Haustür einer 94-jährigen Dame. Das Duo gaukelte vor, das Heizungssystem kontrollieren zu müssen. Während die Täter die Seniorin ablenkten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren