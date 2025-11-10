Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht: Keinen Fernzugriff zulassen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Freitag, 07.11.2025, gelang es Tätern, über einen Fernzugriff auf das Handy das Geld einer Bielefelderin zu erbeuten.

Gegen 14:00 Uhr erhielt eine 54-jährige Bielefelderin den Anruf eines Mannes, der vorgab Mitarbeiter eines bekannten Online-Zahlungssystems zu sein. Er teilte ihr mit, dass es Probleme mit ihrem Konto bei diesem Online-Zahlungssystem gäbe. Angeblich hätten unbekannte unberechtigt Kryptokäufe getätigt und um dies zu stornieren, verlangte er, dass sie zwei Apps auf ihrem Smartphone installieren solle. Dazu erhielt sie einen Code auf ihr Handy, um diese Apps herunterzuladen.

Wenig später rief der vermeintliche Mitarbeiter erneut an. Er forderte sie auf, dass sie ihm Zugriff auf ihr Handy gewähren solle, um mit den beiden Apps den angeblichen Kryptokauf zu stornieren. Dies ging alles sehr schnell, so dass das Opfer die Vorgänge nicht nachvollziehen konnte.

Später kamen der Bielefelderin Zweifel und sie nahm Kontakt mit dem richtigen Online-Zahlungssystem auf. Der erreichte Mitarbeiter teilte ihr mit, dass in ihrem Namen von Ihrem Konto zwei Buchungen über mehrere Hundert Euro freigegeben worden waren.

Vorsicht, wenn Sie aufgefordert werden, Personen einen Fernzugriff zu gestatten, um Ihnen angeblich zu helfen. Tatsächlich verschaffen Täter sich so Zugriff auf Ihre persönlichen Daten, Passwörter und womöglich Konten.

Bleiben Sie misstrauisch und gestatten Sie keinen Ihnen unbekannten Personen Zugriff auf Ihre Geräte!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell