POL-BI: Messer kommt bei Aussprache zum Einsatz

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 09.11.2025, mündete ein Streit zwischen zwei jungen Bielefeldern an der Körnerstraße in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 22-Järhiger schwer verletzt wurde. Ein tatverdächtiger 20-Jähriger wurde später von Polizisten festgenommen.

Gegen 05:15 Uhr trafen die beiden an der Körnerstraße, in der Nähe des Niederwalls, aufeinander. Der 22-Jährige suchte das Gespräch mit dem 20-Jährigen, da es zuvor zwischen den Familien zu einem Streit gekommen war.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen, kamen im Verlauf des Gesprächs drei weitere Personen hinzu, die zu dem 22-Jährigen gehörten. Dann habe der 20-Jährige unvermittelt mit einem Messer zugestochen. Anschließend flüchtete er in Richtung Turnerstraße.

Polizeibeamte nahmen den 20-Jährigen kurze Zeit später in seiner Wohnung fest. Sie brachten ihn ins Polizeipräsidium, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten.

Das Messer fanden Polizisten im Garten des Mehrfamilienhauses und stellten es sicher.

Der 20-Jährige, der bisher nicht polizeibekannt war, muss sich nun wegen schwerer Körperverletzung verantworten.

