POL-WES: Kamp-Lintfort - Zeugensuche nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Niep (ots) - Am Dienstagmittag, gegen 13.15 Uhr ereignete sich auf der Krefelder Straße in Niep ein Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Frau aus Moers schwere Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 68-Jährige mit ihrem Pkw die Krefelder Straße, aus Hüls kommend in Fahrtrichtung Moers. In Bereich einer Rechtskurve kam sie, aus bislang ...

mehr