POL-K: 241219-3-K Unfall in Urbach - Kind (10) von Auto angefahren und schwerverletzt

Köln (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag (19. Dezember) Gasflaschen auf zwei Spielplätzen in Köln-Dellbrück angezündet. In einem Fall soll eine Gasflasche explodiert sein und ein Klettergerüst beschädigt haben. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte gegen 2.20 Uhr die Feuerwehr, als er eine ...

mehr