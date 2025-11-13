Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Gartenlaubeneinbruch am Nachmittag

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag trieben Diebe in einer Kleingartenanlage in der Johannesvorstadt ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen im Tatzeitraum von 13:45 Uhr bis 14:45 Uhr mit Gewalt drei Gartenhütten in einer Kleingartenanlage in der Rügenstraße auf. Sie entwendeten eine Kettensäge und mehrere Schlüssel im Gesamtwert von mehr als 300 Euro. Der bei dem Diebeszug entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 1.400 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

