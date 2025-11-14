Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Hundeleine geschlagen

Erfurt (ots)

Gestern Abend eskalierte ein Streit im Erfurter Stadtteil Roter Berg. Kurz nach 21:00 Uhr kam es zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei 27- und 44-jährigen Männern. In der weiteren Folge schlug der 44-Jährige seinen Kontrahenten mehrfach mit einer Hundeleine. Der 27-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Der flüchtige Tatverdächtige wurde vor Ort nicht mehr angetroffen. Da die beiden Streithähne sich kennen, blieben seine Personalien für die Beamten jedoch nicht unbekannt. Die Polizisten leiteten gegen den 44-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (SO)

