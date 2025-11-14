Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebe stehlen Kennzeichentafeln
Erfurt (ots)
Gestern wurden in Erfurt Kennzeichentafeln gestohlen. Diebe machten sich im Tatzeitraum von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr an einem Opel in der Warschauer Straße zu schaffen. Sie entfernten die Kennzeichen ohne dabei einen Schaden zu verursachen und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei ermittelt nun wegen einem Diebstahl an einem Kraftfahrzeug. (SO)
