PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen Kennzeichentafeln

Erfurt (ots)

Gestern wurden in Erfurt Kennzeichentafeln gestohlen. Diebe machten sich im Tatzeitraum von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr an einem Opel in der Warschauer Straße zu schaffen. Sie entfernten die Kennzeichen ohne dabei einen Schaden zu verursachen und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei ermittelt nun wegen einem Diebstahl an einem Kraftfahrzeug. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 16:09

    LPI-EF: Mehrere Wildunfälle im Landkreis Sömmerda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda kam es gestern zu mehreren Wildunfällen. Gegen 07:15 Uhr kollidierte der VW eines 26-jährigen Mannes auf der Landstraße zwischen Schwerstedt und Gangloffsömmern mit einem Reh. Der VW wurde durch die Kollision beschädigt, dass Reh flüchtete von der Unfallstelle. Gegen 08:30 Uhr querte ein Hase die Landstraße zwischen Walschleben und Riethnordhausen. Ein 63-jähriger ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 16:08

    LPI-EF: Einbruch in Kleingartenanlage im Landkreis Sömmerda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Eine Kleingartenanlage in Wenigensömmern wurde in den vergangenen Tagen zum Ziel von Dieben. Unbekannte brachen im Tatzeitraum vom 06.11.2025 bis 12.11.2025 in zwei Gartenlauben ein. Sie durchwühlten die Räume und verursachten einen Sachschaden von etwa 250 Euro. An Beute gelangen die Täter nicht. Die Polizei ermittelt wegen des ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 16:07

    LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Gartenlaubeneinbruch am Nachmittag

    Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag trieben Diebe in einer Kleingartenanlage in der Johannesvorstadt ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen im Tatzeitraum von 13:45 Uhr bis 14:45 Uhr mit Gewalt drei Gartenhütten in einer Kleingartenanlage in der Rügenstraße auf. Sie entwendeten eine Kettensäge und mehrere Schlüssel im Gesamtwert von mehr als 300 Euro. Der bei dem Diebeszug entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren