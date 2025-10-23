Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Zollhündin Frieda lässt sich nicht von Gummibärchen täuschen - Cannabisprodukte sichergestellt

Duisburg; Kreis Kleve (ots)

Am 07. Oktober 2025 kontrollierten Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege Emmerich des Hauptzollamts Duisburg routinemäßig auf der BAB 3 in Höhe des Rastplatzes Knauheide einen aus den Niederlanden einreisenden Reisebus. Unter den Reisenden befanden sich ein 20-jähriger und ein 25-jähriger Mann. Die jungen Männer verneinten gegenüber den Zöllnerinnen und Zöllnern die Frage nach verbotenen oder anmeldepflichtigen Waren.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle des Reisebusses kam auch Zollhündin Frieda im Gepäckraum des Reisebusses zum Einsatz. Zollhündin Frieda konnte im Gepäck mehrere Dosen mit THC-haltigen Gummibärchen aufspüren. Außerdem wurden im Gepäck der jungen Männer 20 Verschlusstüten mit Marihuana sowie sogenannte Space Cakes festgestellt. Die Einsatzkräfte stellten die Betäubungsmittel sicher und leiteten vor Ort gegen die beiden Männer ein Strafverfahren ein.

Zusatzinformation:

Die Einsatzkräfte der Kontrolleinheiten des Hauptzollamts Duisburg sind tagtäglich auf den Autobahnen, in Zügen und am Flughafen zum Schutz der Sicherheit und Ordnung im Einsatz. Im Jahr 2024 stellten die Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheiten rund 190 Kilogramm Rauschgift sicher, das einen möglichen Schwarzmarktwert von rund 3,8 Millionen Euro hätte erzielen können. Zudem stellten die Einsatzkräfte im Rahmen der Steueraufsicht vorwiegend im Bereich der Tabaksteuer Verstöße fest, weil unversteuerte Tabakwaren verkauft, transportiert oder von einer Reise mitgebracht wurden.

Die vollständigen Jahresergebnisse des Hauptzollamts Duisburg sind abrufbar unter folgendem Link: https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Jahresbilanzen/2025/z94_jahresbilanz_24_hza_duisburg.html

