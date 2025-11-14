Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendetektiv verhindert Diebstahl mit reicher Beute

Sömmerda (ots)

Gestern Abend misslang der Beutezug eines 35-jährigen Mannes in Sömmerda. Der Dieb füllte gegen 18:00 Uhr eine Sporttasche mit diversen Waren in einem Geschäft in der Mainzer Straße. Anschließend versuchte er die prall gefüllte Tasche samt Inhalt zu stehlen. Die Beute hatte einen Wert von mehr als 460 Euro. Der Mann rechnete nicht mit dem aufmerksamen Ladendetektiv des Warenhauses. Dieser stellte den Dieb und rief die Polizei. Der 35-Jährige versuchte daraufhin zu flüchten und beschädigte dabei einen geparkten VW. Der kurze Fluchtversuch konnte durch den Ladendetektiv verhindert werden. Die Sömmerdaer Polizei ermittelt nun gegen den Mann in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls. (SO)

