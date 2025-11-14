LPI-EF: Schmierereien an Hausfassade

Erfurt (ots) - Gestern Abend eskalierte ein Streit im Erfurter Stadtteil Roter Berg. Kurz nach 21:00 Uhr kam es zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei 27- und 44-jährigen Männern. In der weiteren Folge schlug der 44-Jährige seinen Kontrahenten mehrfach mit einer Hundeleine. Der 27-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Der flüchtige Tatverdächtige wurde vor Ort nicht mehr angetroffen. Da die beiden Streithähne sich kennen, blieben seine Personalien ...

