Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmierereien an Hausfassade

Erfurt (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden beschmierte ein unbekannter Täter die Hausfassade eines leerstehenden Geschäftsgebäudes in Erfurt. Ein Anwohner wählte gegen 02:30 Uhr den Polizeinotruf. Er beobachtete am Berliner Platz einen unbekannten Mann, der mit schwarzer Sprühfarbe mehrere Schriftzüge an einem Gebäude anbrachte. Der Unbekannte konnte noch vor Ankunft der Polizisten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen flüchten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

