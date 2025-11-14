Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Schmierereien an Hausfassade
Erfurt (ots)
In den frühen Freitagmorgenstunden beschmierte ein unbekannter Täter die Hausfassade eines leerstehenden Geschäftsgebäudes in Erfurt. Ein Anwohner wählte gegen 02:30 Uhr den Polizeinotruf. Er beobachtete am Berliner Platz einen unbekannten Mann, der mit schwarzer Sprühfarbe mehrere Schriftzüge an einem Gebäude anbrachte. Der Unbekannte konnte noch vor Ankunft der Polizisten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen flüchten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. (SO)
