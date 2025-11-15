PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Walschleben (ots)

Beamte der Polizei Sömmerda führten am Freitagmorgen Verkehrskontrollen in der Ortslage Walschleben durch. Hierbei wurde ein 49 Jahre alter Dacia Fahrer kontrolliert, welcher nach Aufforderung keine Fahrerlaubnis vorzeigen konnte. Schnell stellte sich der Grund dafür heraus. Der Mann war gar nicht mehr im Besitz der Fahrerlaubnis. Diese war ihm kurze Zeit vorher behördlich entzogen worden. Die Weiterfahrt wurde ihm daher untersagt und er muss nun einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen sehen. (FR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

