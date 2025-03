Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Tatverdächtige sorgen für Flächenbrände in Plau und Helm/Wittenburg

Landkreis Ludwigslust-Parchim/Wittenburg/Plau (ots)

Zwei Flächenbrände beschäftigten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am gestrigen Nachmittag in Plau und Helm/Wittenburg.

Gegen 14:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand auf dem Grundstück einer ehemaligen Ziegelei in Plau. Die zuvor alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand mit der Ausdehnung von circa 50 x 50 Metern schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise zu einer möglichen Brandursache sowie tatverdächtigen Personen vor. Nach Beurteilung der eingesetzten Feuerwehrkräfte erscheint eine Selbstentzündung unwahrscheinlich.

Ein weiterer Flächenbrand ereignete sich in Helm/Wittenburg im Bereich der Körchower Straße. Gegen 14:45 Uhr teilte ein Hinweisgeber der Feuerwehr mit, dass eine Böschung in der Ausdehnung von circa 80 Quadratmetern brennt. Auch hier gelang es den Kameradinnen und Kameraden den Brand zeitnah zu kontrollieren und somit eine Ausweitung zu verhindern. Nach vorliegenden Angaben von Zeugen hätten diese zuvor mehrere Jugendliche wahrgenommen, welche sich in dem betreffenden Bereich aufgehalten haben sollen. Inwieweit diesbezüglich ein tatsächlicher Tatzusammenhang hergestellt werden kann, ist nun auch Teil der eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen in beiden Fällen noch nicht vor.

Der Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung im Kontext beider Sachverhalte um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle ihrer Wahl, der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter "110" oder über die Onlinewache zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell