Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsbehinderung nach Unfall auf der Autobahnauffahrt Erfurt-West

Erfurt (ots)

Am Morgen des 14.11.2025, gegen 06:45 Uhr, kam es an der Anschlussstelle Erfurt-West zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei übersah ein Verkehrsteilnehmer, welcher über die Anschlussstelle Erfurt-West auf die Autobahn auffahren wollte, einen anderen entgegenkommenden Fahrzeugführer und es kam zur Kollision. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die entstandenen Verkehrsbehinderungen und die daraus resultierenden notwendigen Sperrungen sorgten bei vielen Verkehrsteilnehmern für Irritationen. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten ca. zwei Stunden an.(NR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

