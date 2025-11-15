Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefülltes Magazin bei Bauarbeiten aufgefunden

Erfurt-Krämpfervorstadt (ots)

Nicht schlecht staunten Bauarbeiter auf der Baustelle des MalzQuartiers in Erfurt. Sie fanden bei Arbeiten ein gefülltes Magazin aus einer Waffe aus dem zweiten Weltkrieg. Das Magazin und die darin befindlichen Patronen verm. des Kalibers 7,92 x 33 mm waren stark verrostet. Das Magazin wurde durch die Polizei gesichert und in der weiteren Folge an die in Thüringen zuständige Delaborierungsfirma übergeben. Diese verbrachte es im Anschluss auf den dafür vorgesehenen Zerlegeplatz. (MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell