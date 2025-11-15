PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefülltes Magazin bei Bauarbeiten aufgefunden

LPI-EF: Gefülltes Magazin bei Bauarbeiten aufgefunden
  • Bild-Infos
  • Download

Erfurt-Krämpfervorstadt (ots)

Nicht schlecht staunten Bauarbeiter auf der Baustelle des MalzQuartiers in Erfurt. Sie fanden bei Arbeiten ein gefülltes Magazin aus einer Waffe aus dem zweiten Weltkrieg. Das Magazin und die darin befindlichen Patronen verm. des Kalibers 7,92 x 33 mm waren stark verrostet. Das Magazin wurde durch die Polizei gesichert und in der weiteren Folge an die in Thüringen zuständige Delaborierungsfirma übergeben. Diese verbrachte es im Anschluss auf den dafür vorgesehenen Zerlegeplatz. (MK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 10:56

    LPI-EF: Verkehrsunfall unter Drogen

    Erfurt (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Die 58-jährige Fahrerin eines VW T-Roc bog auf einer abknickenden Vorfahrtstraße ab, als ihr ein 23-jähriger Passatfahrer die Vorfahrt nahm und mit ihr zusammenstieß. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro. Erfreulicherweise wurde niemand verletzt. Im Zuge der Ermittlungen zur Unfallursache wurde ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 07:36

    LPI-EF: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Walschleben (ots) - Beamte der Polizei Sömmerda führten am Freitagmorgen Verkehrskontrollen in der Ortslage Walschleben durch. Hierbei wurde ein 49 Jahre alter Dacia Fahrer kontrolliert, welcher nach Aufforderung keine Fahrerlaubnis vorzeigen konnte. Schnell stellte sich der Grund dafür heraus. Der Mann war gar nicht mehr im Besitz der Fahrerlaubnis. Diese war ihm kurze Zeit vorher behördlich entzogen worden. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren