Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Folgenschwere Kettenreaktion nach Niesanfall - Vier Fahrzeuge beschädigt, zum Glück keine Personen verletzt!

Erfurt (ots)

Am Freitag, 14.11.2025 wurden Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd gegen 15:00 Uhr in die Weimarische Straße zu einem Unfall gerufen.

In der Abbiegespur in Richtung Stauffenbergallee hatten vier Fahrzeuge an der Ampel, die zu dem Zeitpunkt Rot zeigte, angehalten. Nach Angaben der 53-Jährigen Lenkerin des vierten Fahrzeuges musste diese unerwartet niesen. Dabei kam sie unkontrolliert auf das Gaspeadal ihres vermutlich nicht mit der Feststellbremse fixierten Fahrzeuges.

Das Hybrid-Fahrzeug setzte seine Systemleistung von ca. 185 PS schlagartig in Vortrieb um und schob die drei davor stehenden Fahrzeuge aufeinander. An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Die Höhe der Sachschäden wurde durch die Beamten vor Ort auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Die genaue Höhe der Schäden wird aber erst nach Begutachtung durch Werkstätten festgesetzt werden können. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort als solchen auf.(MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell