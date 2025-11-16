PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Folgenschwere Kettenreaktion nach Niesanfall - Vier Fahrzeuge beschädigt, zum Glück keine Personen verletzt!

Erfurt (ots)

Am Freitag, 14.11.2025 wurden Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd gegen 15:00 Uhr in die Weimarische Straße zu einem Unfall gerufen.

In der Abbiegespur in Richtung Stauffenbergallee hatten vier Fahrzeuge an der Ampel, die zu dem Zeitpunkt Rot zeigte, angehalten. Nach Angaben der 53-Jährigen Lenkerin des vierten Fahrzeuges musste diese unerwartet niesen. Dabei kam sie unkontrolliert auf das Gaspeadal ihres vermutlich nicht mit der Feststellbremse fixierten Fahrzeuges.

Das Hybrid-Fahrzeug setzte seine Systemleistung von ca. 185 PS schlagartig in Vortrieb um und schob die drei davor stehenden Fahrzeuge aufeinander. An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Die Höhe der Sachschäden wurde durch die Beamten vor Ort auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Die genaue Höhe der Schäden wird aber erst nach Begutachtung durch Werkstätten festgesetzt werden können. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort als solchen auf.(MK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
  • 16.11.2025 – 11:05

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

    Dachwig (ots) - Am 15.11.2025 gegen 15:10 Uhr befuhren Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda die B176 aus Döllstedt kommend in Richtung Dachwig. Hierbei konnten die Beamten feststellen, dass ein Fahrzeugführer eines PKW Opel eine Fahrzeugkolonne von mehreren Fahrzeugen trotz Gegenverkehr überholte. Unbeeindruckt vom Gegenverkehr setzte der Fahrzeugführer zum Überholvorgang an. Eine Kollision konnte nur durch starkes ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 16:14

    LPI-EF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

    Erfurt (ots) - Die am Freitag veranlasste Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Rainer O. aus Erfurt wird hiermit zurückgenommen. Der Aufenthaltsort konnte ermittelt werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Mithilfe und die eingegangenen Hinweise.(ER) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Nord Telefon: 0361 7840 0 E-Mail: ...

    mehr
