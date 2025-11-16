Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Dachwig (ots)

Am 15.11.2025 gegen 15:10 Uhr befuhren Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda die B176 aus Döllstedt kommend in Richtung Dachwig.

Hierbei konnten die Beamten feststellen, dass ein Fahrzeugführer eines PKW Opel eine Fahrzeugkolonne von mehreren Fahrzeugen trotz Gegenverkehr überholte. Unbeeindruckt vom Gegenverkehr setzte der Fahrzeugführer zum Überholvorgang an. Eine Kollision konnte nur durch starkes Abbremsen aller Fahrzeuge verhindert werden.

Nach dem gescheiterten ersten Überholvorgang setzte der Fahrzeugführer erneut zum Überholen an und hier musste ebenfalls der Gegenverkehr stark abbremsen um eine Kollision zu verhindern.

Die Beamten stoppten in der weiteren Folge das Fahrzeug und erstatten Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, gegen den 77 jährigen Fahrzeugführer.

Die Polizeiinspektion Sömmerda sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Vorgangsnummer 0298339/2025 zu melden. (MK)

