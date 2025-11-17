Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Einbruch

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:40 Uhr brachen zwei Unbekannte in ein Döner-Restaurant in der Erfurter Wendenstraße ein.

Hierbei wurde ein Fenster beschädigt, sowie Bargeld entwendet. Ein aufmerksamer Passant beobachtete den Einbruch und konnte die zwei Täter, welche sich nach ihrem Bruch schnellen Fußes in Richtung der Magdeburger Allee entfernten, noch kurz nacheilen. Leider verlor er die beiden Flüchtenden aus den Augen, als sie sich trennten und in unterschiedliche Richtungen türmten.

Trotz großen Polizeiaufgebots konnten die Täter nicht ergriffen werden.

Die Polizei Erfurt sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Angaben über verdächtige Personen zur genannten Zeit im Umkreis der Wendenstraße und Magdeburger Allee machen können.

Hinweise nimmt die Polizei Erfurt oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0298562/2025 entgegen. (BB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell