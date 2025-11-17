PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Einbruch

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:40 Uhr brachen zwei Unbekannte in ein Döner-Restaurant in der Erfurter Wendenstraße ein.

Hierbei wurde ein Fenster beschädigt, sowie Bargeld entwendet. Ein aufmerksamer Passant beobachtete den Einbruch und konnte die zwei Täter, welche sich nach ihrem Bruch schnellen Fußes in Richtung der Magdeburger Allee entfernten, noch kurz nacheilen. Leider verlor er die beiden Flüchtenden aus den Augen, als sie sich trennten und in unterschiedliche Richtungen türmten.

Trotz großen Polizeiaufgebots konnten die Täter nicht ergriffen werden.

Die Polizei Erfurt sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Angaben über verdächtige Personen zur genannten Zeit im Umkreis der Wendenstraße und Magdeburger Allee machen können.

Hinweise nimmt die Polizei Erfurt oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0298562/2025 entgegen. (BB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 15:50

    LPI-EF: Verkehrskontrolle führt zu Festnahme

    Erfurt (ots) - Am Sonntagnachmittag kontrollierte die Polizei im Bereich Erfurt Nord einen 45-jährigen Audi-Fahrer. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass an dem Auto gestohlene Kennzeichen angebracht waren und der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergaben sich vor Ort Verdachtsmomente, dass der Pkw unter dem Einfluss von Drogen geführt ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 11:05

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

    Dachwig (ots) - Am 15.11.2025 gegen 15:10 Uhr befuhren Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda die B176 aus Döllstedt kommend in Richtung Dachwig. Hierbei konnten die Beamten feststellen, dass ein Fahrzeugführer eines PKW Opel eine Fahrzeugkolonne von mehreren Fahrzeugen trotz Gegenverkehr überholte. Unbeeindruckt vom Gegenverkehr setzte der Fahrzeugführer zum Überholvorgang an. Eine Kollision konnte nur durch starkes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren