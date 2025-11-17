PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizeiauto mit Glasflasche beworfen

Erfurt (ots)

Samstagabend wurde in Erfurt ein Polizeiauto durch einen Flaschenwurf beschädigt. Gegen 21:00 Uhr informierte eine Passantin Polizisten darüber, dass ein Mann in Abwesenheit der Beamten einen Streifenwagen mit einer Glasflasche beworfen hatte. Anschließend trat der zunächst Unbekannte zudem gegen einen der Außenspiegel, um in der Folge eine weitere Glasflasche auf das Auto zu werfen. Der 26-jährige Tatverdächtige konnte durch die Beamten kurze Zeit später am Tatort festgestellt werden. Zu seiner Motivation machte er keine Angaben. Der Mann erhielt einen Platzverweis sowie eine Strafanzeige wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und Sachbeschädigung. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

