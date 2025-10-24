Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wieder einmal Bombendrohungen an Erfurter Schulen

Erfurt (ots)

Heute Morgen sorgten wieder einmal Bombendrohungen an zwei Erfurter Schulen für Polizeieinsätze. Die Drohungen waren per E-Mail in den Postfächern der beiden Schulen eingegangen und hatten den gleichen Inhalt. Die Polizei kam daraufhin zum Einsatz und nahm Kontakt zu den Schulleitungen auf. Schnell konnte Entwarnung gegeben und eine Gefahr für Schüler und Lehrer ausgeschlossen werden. Dennoch wurden die Hofpausen durch Polizeikräfte im Hintergrund begleitet. Zudem steht die Polizei in engem Austausch mit den Schulverantwortlichen vor Ort. Ermittlungsverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten wurden eingeleitet. (SO)

