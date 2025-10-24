PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Medizinischer Notfall sorgt für Polizeieinsatz

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag sorgte ein medizinischer Notfall im Erfurter Süden für einen Polizeieinsatz. Gegen 13:40 Uhr gingen zahlreiche Anrufe beim Polizeinotruf ein. Demnach sollte ein VW-Fahrer auf dem Herrenberg mehrere Verkehrsunfälle verursacht haben und anschließend geflüchtet sein. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 76-jährige Fahrer eine plötzlich eingetretene gesundheitliche Beeinträchtigung erlitt. Er wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde durch die Verkehrsunfälle glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 14:25

    LPI-EF: Rollator aus Treppenhaus entwendet

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitrum von Montag bis Mittwoch hatten Diebe es auf einen Rollator in Erfurt abgesehen. Die Gehhilfe einer 54-Jährigen war im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Heckenrosenweg abgestellt. Unbekannte nutzten offenbar die Gunst der Stunde und stahlen den Rollator im Wert von etwa 500 Euro. Wie die Diebe in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelangten ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 14:24

    LPI-EF: Misslungener Einbruch in ein Fahrradgeschäft

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in Erfurt einzubrechen. In der Leipziger Straße verschafften sich die Täter mit Gewalt Zutritt zum Verkaufsraum und verursachten dabei einen Schaden von knapp 250 Euro. Die Diebe verließen ohne Beute den Tatort. Ob sie gestört wurden, ist nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 14:24

    LPI-EF: Betrunkener auf dem Fahrrad

    Sömmerda (ots) - Heute Nacht stoppte die Polizei in Sömmerda einen betrunkenen Fahrradfahrer. Der Mann war auf der Kölledaer Straße unterwegs gewesen, als er kurz nach 01:00 Uhr in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Für den 44-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren