Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Medizinischer Notfall sorgt für Polizeieinsatz

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag sorgte ein medizinischer Notfall im Erfurter Süden für einen Polizeieinsatz. Gegen 13:40 Uhr gingen zahlreiche Anrufe beim Polizeinotruf ein. Demnach sollte ein VW-Fahrer auf dem Herrenberg mehrere Verkehrsunfälle verursacht haben und anschließend geflüchtet sein. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 76-jährige Fahrer eine plötzlich eingetretene gesundheitliche Beeinträchtigung erlitt. Er wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde durch die Verkehrsunfälle glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell