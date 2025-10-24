Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Misslungener Einbruch in ein Fahrradgeschäft

Erfurt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in Erfurt einzubrechen. In der Leipziger Straße verschafften sich die Täter mit Gewalt Zutritt zum Verkaufsraum und verursachten dabei einen Schaden von knapp 250 Euro. Die Diebe verließen ohne Beute den Tatort. Ob sie gestört wurden, ist nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

