Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Betrunkener auf dem Fahrrad
Sömmerda (ots)
Heute Nacht stoppte die Polizei in Sömmerda einen betrunkenen Fahrradfahrer. Der Mann war auf der Kölledaer Straße unterwegs gewesen, als er kurz nach 01:00 Uhr in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Für den 44-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Mann wird nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (SO)
