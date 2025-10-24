Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener auf dem Fahrrad

Sömmerda (ots)

Heute Nacht stoppte die Polizei in Sömmerda einen betrunkenen Fahrradfahrer. Der Mann war auf der Kölledaer Straße unterwegs gewesen, als er kurz nach 01:00 Uhr in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Für den 44-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Mann wird nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (SO)

