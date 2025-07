Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (09.07.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung an einem Bahnsteig am Hauptbahnhof Augsburg.

Gegen 14.45 Uhr befand sich eine 21-Jährige am Bahnsteig P. Hierbei sprach sie eine bislang unbekannte Frau an und es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Frauen. Anschließend schlug die bislang Unbekannte die 21-Jährige offenbar mit einer Tasche. Als die 21-Jährige daraufhin die Polizei verständigte, flüchtete die bislang Unbekannte. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt.

Die bislang unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben: Weiblich, 165 cm, 30 Jahre, heller Rock, dunkles Oberteil, blaue Umhängetasche.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell