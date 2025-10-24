PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rollator aus Treppenhaus entwendet

Erfurt (ots)

Im Tatzeitrum von Montag bis Mittwoch hatten Diebe es auf einen Rollator in Erfurt abgesehen. Die Gehhilfe einer 54-Jährigen war im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Heckenrosenweg abgestellt. Unbekannte nutzten offenbar die Gunst der Stunde und stahlen den Rollator im Wert von etwa 500 Euro. Wie die Diebe in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelangten ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

