Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Auseinandersetzung vor Diskothek
Erfurt (ots)
In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es auf dem Erfurter Anger zu einer Auseinandersetzung. Gegen 02:30 Uhr wollte ein 25-jähriger Mann eine Diskothek besuchen. Da er bereits deutlich alkoholisiert war, wurde er durch das Sicherheitspersonal abgewiesen. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge der 25-Jährige eine Glasflasche in Richtung eines 31-jährigen Security-Mitarbeiters warf. Die Flasche verfehlte den Angestellten, der 25-jährige Tatverdächtige trat daraufhin gegen einen Metallzaun und beschädigte diesen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. (SO)
