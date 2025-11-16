Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Führerscheinprüfung futsch

Gerstungen (ots)

Private Fahrübungen vor der anstehenden Führerscheinprüfung in der kommemden Woche führte am Samstagabend ein 19-jähriger Mann mit einem VW Golf auf der "Landstraße" durch. Eine Polizeistreife kontrollierte den jungen Mann. Dieser hatte noch keine gültige Fahrerlaubnis und wird diese wohl auch so schnell nicht erlangen. Auch gegen den Halter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Bezugsnummer 0298106/2025) (sus)

