LPI-GTH: Sachbeschädigung an Einfamilienhaus

Wutha-Farnroda (ots) - Ein 35-jähriger Opel-Fahrer geriet am Freitagabend in der Straße "Am Taubenacker" in eine Verkehrskontrolle. Es stellte sich heraus, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz mehr besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Prüfplaketten wurden entfernt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (Bezugsnummer 0297661/2025) (sus)

