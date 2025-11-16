LPI-GTH: Sachbeschädigung an Einfamilienhaus
Wutha-Farnroda (ots)
Am Freitag, kurz vor Mitternacht, warfen drei bislang unbekannte Jugendliche, zwei Steine gegen die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Seebacher Straße. Die Scheibe ging zu Bruch. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen. (Bezugsnummer 0297774/2025) (sus)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
