LPI-GTH: Angetrunken unterwegs
Gotha (ots)
Am Freitag gegen 11:00 Uhr wurde in Gotha ein 34jähriger Seatfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten im Zuge der Kontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Anschließende Tests erbrachten ein gerichtsverwertbares Ergebnis der Alkoholkonzentration von umgerechnet 0,66 Promille. Gegen den Seatfahrer wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet. (ri)
