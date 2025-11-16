LPI-GTH: Pkw mutwillig beschädigt
Wümbach (Ilm-Kreis) (ots)
In der Nacht vom 14.11.2025 auf den 15.11.2025 beschädigten unbekannte Täter einen Transporter, welcher in der Straße "Am Wümbach" auf dem Parkstreifen abgestellt war. Sie zerstörten die Scheibe der Beifahrertür sowie den rechten Außenspiegel. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt-Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0297798/2025 zu melden.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell