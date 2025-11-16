Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenlaube

Arnstadt (ots)

Im Zeitraum vom Abend des 13.11.2025 bis zum Nachmittag des 14.11.2025 drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Eintracht" in der Gothaer Straße ein. Sie beschädigten die Tür sowie ein Fenster und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 300 Euro. Aus der Laube entwendeten sie Alkoholika im Wert von rund 10 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt-Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0297506/2025 zu melden. (mla)

