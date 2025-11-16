LPI-GTH: Betrunkenen Fahrradfahrer festgestellt
Arnstadt (ots)
Gestern Abend führten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau Verkehrskontrollen in der Lessingstraße durch. Gegen 21.10 Uhr wurde ein 25-jähriger Fahrradfahrer angehalten, da dieser eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 2,2 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde eingeleitet und eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. (mla)
