Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkenen Fahrradfahrer festgestellt

Arnstadt (ots)

Gestern Abend führten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau Verkehrskontrollen in der Lessingstraße durch. Gegen 21.10 Uhr wurde ein 25-jähriger Fahrradfahrer angehalten, da dieser eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 2,2 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde eingeleitet und eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. (mla)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Das könnte Sie auch interessieren