LPI-GTH: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall
Dachwig - Landkreis Gotha (ots)
Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 176 bei Dachwig wurden am Samstagabend gegen 19:30 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Eine 18-jährige Suzukifahrerin war auf den vor ihr fahrenden Opel aufgefahren. Durch den Unfall wurde sowohl die 18-jährige Unfallverursacherin als auch die 43-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. (ml)
